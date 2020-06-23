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В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
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В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию

В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
18:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
В 2020 году ученики, которые завершают получение полного общего среднего образования в учреждениях профессионального перед высшими образования, освобождаются от ГИА, но имеют право ее сдавать, в частности, в форме ВНО.

В то же время закон не освобождает от прохождения внешнего независимого оценивания соискателей образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2020 году.

Об этом говорится в письме-разъяснении, направленном руководителям учреждений профессионального перед высшим образования и обнародованном на сайте МОН.

"В приложениях к свидетельствам о полном общем среднем образовании отмечается освобождение от государственной итоговой аттестации. Результаты ВНО как оценки ГИА вносятся в приложение к свидетельству по желанию студента (заявлением совершеннолетнего соискателя или одного из родителей, иных законных представителей несовершеннолетних соискателей образования)", - говорится в сообщении.

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Так, это касается следующих категорий студентов:

  • которые в 2019/2020 учебном году завершают получение ПОСО и завершают обучение в 2021 или 2022 году;
  • которые в 2019/2020 учебном году имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО и завершают получение образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста в 2021 году.

Отмечается, что выпускники 2020 года, которые в 2019/2020 году, завершают обучение и имеют право повторной сдачи ГИА в форме ВНО, могут подать заявления об освобождении от государственной итоговой аттестации. Ранее изданные приказы о предоставлении им академических отпусков должны быть отменены. Внешнее независимое оценивание сдают поступающие в учреждения высшего образования.

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Кроме того, соискатели образования, претендующие на золотую или серебряную медаль, имеют право получить такие медали без прохождения ГИА.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сдаче государственной итоговой аттестации по желанию, а также инициировал отмену ВНО при поступлении в вузы для детей со временно оккупированных территорий.

Как сообщалось, что эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО-2020 25 июня - 17 июля, пункты тестирования готовы провести его в безопасных условиях.

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Все по теме:

ВНО, Минобразования, ГИА.

Автор:

Телеграф
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