Ляшко: Следующая поставка ВОЗ будет касаться наращивания мощности тестирований на COVID-19

Украина и в дальнейшем будет увеличивать количество тестирований на коронавирус, поэтому следующая поставка ВОЗ будет касаться исключительно наращивания мощности лабораторной базы.

Об этом во время пресс-брифинга по случаю передачи ЕС и ВОЗ средств индивидуальной защиты сообщил заместитель министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Когда мы входили в карантин, то проводили 200 ПЦР-исследований в неделю, когда мы начали смягчения - мы можем проводить 12 тысяч за сутки. Мы эти мощности расширяем. Следующая поставка вместе с ВОЗ будет касаться исключительно наращивания мощности лабораторной базы", - сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас Минздрав с ВОЗ отработали стратегию расширения тестирования в Украине.

Как сообщалось, что при поддержке ООН и ВОЗ в Украину прибыл груз со средствами индивидуальной защиты общим объемом и стоимостью более 1 млн евро.