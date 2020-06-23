Непогода в Черновицкой области: спасатели предупреждают о существенном поднятии уровня воды

В Черновицкой области в среду, 24 июня, ожидается существенный подъем воды в р.Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, также ожидается затопление автодороги и двух рынков в Черновцах, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня на р.Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18.00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м куб./с", – сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

В ГСЧС подчеркнули, что в результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

затопления сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;

затопления сел Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчикивцы Новоселицкого района;

срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с.Костичаны Новоселицкого района;

затопления блоков сигнализации воинской части с.Мамалыга, Новоселицкого района;

затопления автомобильной дороги и рынка Добробут, начальное затопление Калиновского рынка г.Черновцов.

Напомним. в Винницкой области объявили штормовое предупреждение из-за формирования дождевого паводка.