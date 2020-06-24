В УЗ отменили семь пригородных поездов на Прикарпатье

АО "Укрзализныця" в связи с масштабными паводками на Прикарпатье с 24, 25 июня 2020 года временно отменяет курсирование 7 пригородных поездов.

"В связи с масштабными паводками на Прикарпатье Укрзализныця временно, до преодоления последствий непогоды, отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Так, с 24 июня не будут курсировать 4 пригородных поезда: Коломыя — Снятын, Снятын — Коломыя, Ворохта — Ивано-Франковск и Ивано-Франковск — Ворохта.

Также с 25 июня Укрзализныця отменяет курсирование трех поездов: Снятын — Коломыя, Коломыя — Снятын, Ворохта — Ивано-Франковск.

Как сообщалось, вследствие осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях Украины. Остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).

В Ивано-Франковской области вследствие сильных дождей разрушены 110 км дорог и 90 мостов.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, на западе Украины в результате наводнения повреждено железнодорожную инфраструктуру на перегонах Яремче-Микуличин, Микуличин-Ворохта.