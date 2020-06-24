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Взрыв гранаты: В Днепропетровской области погиб мужчина

Взрыв гранаты: В Днепропетровской области погиб мужчина
14:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В городе Желтые Воды Днепропетровской области 25-летний мужчина погиб от взрыва гранаты, по этому факту возбуждено уголовное производство.

"Было установлено, что 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно гранаты Ф-1. Другие люди не пострадали. Взрыв произошел 24 июня ночью возле дома по ул. 8-го Марта в городе Жёлтые Воды. В результате местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. В дальнейшем от полученных травм он скончался", - сказано в сообщении.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Отмечается, что сотрудники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты "Ф-1", а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

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"По данному факту следователем Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, в Донецкой области полиция задержала мужчину, который после семейного скандала бегал по улице с гранатой.

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Украина, Жертвы, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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