Взрыв гранаты: В Днепропетровской области погиб мужчина

В городе Желтые Воды Днепропетровской области 25-летний мужчина погиб от взрыва гранаты, по этому факту возбуждено уголовное производство.

"Было установлено, что 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно гранаты Ф-1. Другие люди не пострадали. Взрыв произошел 24 июня ночью возле дома по ул. 8-го Марта в городе Жёлтые Воды. В результате местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. В дальнейшем от полученных травм он скончался", - сказано в сообщении.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Отмечается, что сотрудники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты "Ф-1", а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

"По данному факту следователем Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, в Донецкой области полиция задержала мужчину, который после семейного скандала бегал по улице с гранатой.