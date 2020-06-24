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Большая вода в Черновцах: синоптики объявили штормовое предупреждение

Большая вода в Черновцах: синоптики объявили штормовое предупреждение
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного поднятия уровня воды на реке Прут, в Черновцах готовятся к затоплению нескольких сел, автодороги и рынка.

В Черновцах из-за критического повышения уровня воды в реке Прут, паводок дошел до "Калиновского рынка", там круглосуточно дежурят спасатели, правоохранители и работники. Об этом на свой странице в Facebook написал Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

"Слава Богу, после вечернего мощного ливня ночь прошла спокойно. Наутро ситуация стабильная. Уровень воды, по состоянию на 8:00 утра - 5,5 м. Мощность волны с верховья Прута, которая идет на Черновцы, за ночь упала. По прогнозу, в пределах города Прут максимально поднимется до 6 метров. Это положительное ожидание, которое радует", - написал он.

Так, по его словам, расслабляться еще рано.

"Коммунальщики, спасатели - утром ликвидируют последствия вчерашнего ливня. Водоканал, горДЭП, АДС-80 работают в усиленном режиме. На "Калиновском рынке" круглосуточно дежурят работники, правоохранители, спасатели. Под усиленным наблюдением районы Садгоры и Каличанка, которые в наибольшей опасности. Троллейбусы и маршрутки курсируют в режиме спецперевозок. Город работает!", - добавил он.

"24 июня на р. Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18 ч. 23 июня равен 417 см), с максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с", - сообщает Укргидрометцентр.

Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года

Как сообщалось ранее, вечером во вторник, 23 июня, в Черновцах ожидался резкий подъем воды в реке Прутс подтоплением несколько микрорайонов города, поэтому для граждан были подготовлены места для эвакуации.

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Штормовое предупреждение, Черновцы, Прут.

Автор:

Телеграф
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