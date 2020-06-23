Паводок на Пруте: Черновцам грозит затопление

Пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.

Вечером во вторник в Черновцах ожидается резкий подъем воды в реке Прут, что может подтопить несколько микрорайонов города, поэтому для граждан были подготовлены места для эвакуации. Об этом заявил в видеообращении Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

"Сегодня город и наше сообщество ожидает очень серьезное испытание. По предупреждениям метеорологов, ожидается поднятие уровня воды в Пруте до 6-6,5 метров. Это фактически равно наводнению 2010 года", - сказал Каспрук.

По его словам, по прогнозу погоды, сильные ливни в Карпатах будут продолжаться еще несколько дней, подтопление ожидается в Черновцах ночью - ближе к утру.

"Призываем людей готовиться, все помнят, как они пережили 2008-й, 2010-й год. Сейчас работники городского совета осуществляют подворовой обход всех этих территорий", - заявил городской голова.

Он обратился ко всем гражданам, особенно тех, кто знает своих соседей - пожилых людей, людей с инвалидностью, которым нужна помощь, обращаться в контакт-центр городского совета.

"Коротко напомню правила: надо собрать все необходимые вещи, документы, ценности, фактически, когда будет прибывать вода - отключить газ и свет для того, чтобы не было беды, обесточить дом и перебраться в безопасное место. Мы вместе с полицией будем обеспечивать патрулирование этих территорий... Если Прут наделает беды, или в Днестре будут проблемы с питьевой водой, я просил бы Черновцы сделать запас питьевой воды", - подчеркнул Каспрук.

По его словам, коммунальщики и спасатели будут готовы для оказания помощи, уже подготовлены места для эвакуации людей.

"Гостиницы и в 31-й школе можно будет заночевать при необходимости, зарезервировано и может быть открыто для этих целей спорткомплекс "Олимпия", - добавил он.

Напомним, в связи с повышением уровня воды в реке Прут ожидается подъем уровня воды до 6 м и подтопление домов в районе ряда улиц Черновцов, горожан призвали быть готовыми к эвакуации.