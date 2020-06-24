Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года
В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
В Киеве почти сотня больных COVID-19 за сутки
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
УПЛ назвала дату проведения матча Динамо - Шахтер
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 июня

Мэр Киева: в столичных больницах находятся более 230 пациентов с диагнозом "COVID-19"

Мэр Киева: в столичных больницах находятся более 230 пациентов с диагнозом "COVID-19"
14:18 Сегодня Телеграф УНН
В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом "коронавирус". 51 больной в тяжелом состоянии.

"В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом "коронавирус". В том числе, 9 детей и 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. С диагнозом "пневмония" за прошедшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего с воспалением легких в медучреждениях столицы лечатся 432 больных", - сказал Виталий Кличко.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что заполненность коек в опорных больницах, где находятся больные коронавирусом, следующая:

В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть

  • в Александровской больнице заполнены 57% коек;
  • в больнице №4 - 33%;
  • в больнице №9 - 75%;
  • в городской детской инфекционной больнице - 33%.

Как сообщалось, в Украине готовятся к развертыванию второй волны больниц из-за COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Корниенко отреагировал на запись разговора с Арахамией и рассказал об отношениях внутри фракции
03 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
04 Еврокомиссар: Пандемия в Украине не должна стать оправданием за разворот реформ в интересах олигархов
05 Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
В Киеве ослабили карантин: что разрешили открыть
Коронавирус: в Евросоюзе решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Коронавирус: в ЕС решают, пускают ли украинцев с 1 июля
Telegram порадует пользователей новой функцией
Telegram порадует пользователей новой функцией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь