Мэр Киева: в столичных больницах находятся более 230 пациентов с диагнозом "COVID-19"

В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом "коронавирус". 51 больной в тяжелом состоянии.

"В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом "коронавирус". В том числе, 9 детей и 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. С диагнозом "пневмония" за прошедшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего с воспалением легких в медучреждениях столицы лечатся 432 больных", - сказал Виталий Кличко.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Он отметил, что заполненность коек в опорных больницах, где находятся больные коронавирусом, следующая:

в Александровской больнице заполнены 57% коек;

в больнице №4 - 33%;

в больнице №9 - 75%;

в городской детской инфекционной больнице - 33%.

Как сообщалось, в Украине готовятся к развертыванию второй волны больниц из-за COVID-19.