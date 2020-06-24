Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО

В Киеве почти 4000 выпускников, то есть каждый пятый, не зарегистрированы на внешнее независимое оценивание (ВНО).

В этом году каждый пятый выпускник школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева не будет сдавать внешнее независимое оценивание. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Каждый пятый выпускник школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева - в этом году не будет сдавать ВНО. Это почти 4 тыс. человек. Всего на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 тыс. человек. 22 тыс. из них - выпускники этого года. Все остальные - закончили учебные заведения в прошлые годы. Для безопасности тех, кто будет составлять ВНО и педагогов - город решил задействовать как можно больше помещений учреждений образования. Чтобы не собиралось в одном помещении слишком много людей. Всего подготовили 7 тыс. аудиторий в более чем 150 заведениях столицы. К проведению ВНО город приобщил почти 7 тыс. педагогов", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что во всех пунктах тестирования проведут дезинфекцию, их обеспечат антисептиками, а участники получат защитные маски.