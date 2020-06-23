Минздрав: Проведение ВНО в Украине возможно

Пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО), ведь для этого нужно, чтобы на 100 тысяч населения было 60 активных больных COVID-19, в то время как сейчас - около 48.

Проведение внешнего независимого оценивая (ВНО) в Украине возможно, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"В Украине в настоящее время показатель количества активных больных (количество людей, которые болеют коронавирусной болезнью в настоящее время – ред.) составляет около 48 на 100 тыс. населения, поэтому проведение Внешнего независимого оценивания возможно. И показатель, который установлен комиссией по ТЭБ и ЧС (60 на 100 тыс. населения) не превышен, поэтому проведение ВНО состоится",- сказал он.

Напомним, заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел онлайн-совещание с Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбой и представителями департаментов здравоохранения и департаментов образования всех областей относительно проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 833 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 314 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 23 умерли.