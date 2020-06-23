Ляшко: Индикаторы позволяют проведение ВНО

Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел онлайн-совещание с Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбой и представителями департаментов здравоохранения и департаментов образования всех областей относительно проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сам Ляшко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас индикаторы позволяют проведение ВНО, хотя в течение последних нескольких дней наблюдался рост заболеваемости COVID-19", — сообщил он.

В связи с тем, что до дня проведения первого ВНО осталось считанные дни, Ляшко обратился к абитуриентам и их родителям: "Пожалуйста, соблюдайте карантинные меры и противоэпидемические рекомендации, ограничьте в этот период мобильность, избегайте мест скопления людей, надевайте маски в общественных зданиях и транспорте, мойте руки и обрабатывайте их антисептиком".

Ляшко отметил, что они со своей стороны "сделали все возможное и обеспечили организацию безопасного проведения ВНО. Пункты проведения обеспечены масками, антисептиками, спланировали графики чтобы уменьшить контакты различных групп", — написал он, и добавил, что безопасное проведение ВНО — это наше с вами общее дело.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 37 241 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1012 — летальные.