Ляшко: Индикаторы позволяют проведение ВНО

"Сейчас индикаторы позволяют проведение ВНО, хотя в течение последних нескольких дней наблюдался рост заболеваемости COVID-19", — сообщил он.
В связи с тем, что до дня проведения первого ВНО осталось считанные дни, Ляшко обратился к абитуриентам и их родителям: "Пожалуйста, соблюдайте карантинные меры и противоэпидемические рекомендации, ограничьте в этот период мобильность, избегайте мест скопления людей, надевайте маски в общественных зданиях и транспорте, мойте руки и обрабатывайте их антисептиком".
Ляшко отметил, что они со своей стороны "сделали все возможное и обеспечили организацию безопасного проведения ВНО. Пункты проведения обеспечены масками, антисептиками, спланировали графики чтобы уменьшить контакты различных групп", — написал он, и добавил, что безопасное проведение ВНО — это наше с вами общее дело.
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 37 241 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1012 — летальные.