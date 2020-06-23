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Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Ляшко: Индикаторы позволяют проведение ВНО

Ляшко: Индикаторы позволяют проведение ВНО
Обновлено 06:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко провел онлайн-совещание с Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбой и представителями департаментов здравоохранения и департаментов образования всех областей относительно проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сам Ляшко написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас индикаторы позволяют проведение ВНО, хотя в течение последних нескольких дней наблюдался рост заболеваемости COVID-19", — сообщил он.

В связи с тем, что до дня проведения первого ВНО осталось считанные дни, Ляшко обратился к абитуриентам и их родителям: "Пожалуйста, соблюдайте карантинные меры и противоэпидемические рекомендации, ограничьте в этот период мобильность, избегайте мест скопления людей, надевайте маски в общественных зданиях и транспорте, мойте руки и обрабатывайте их антисептиком".

Ляшко отметил, что они со своей стороны "сделали все возможное и обеспечили организацию безопасного проведения ВНО. Пункты проведения обеспечены масками, антисептиками, спланировали графики чтобы уменьшить контакты различных групп", — написал он, и добавил, что безопасное проведение ВНО — это наше с вами общее дело.

Карантин на Закарпатье ослаблять не будут

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 37 241 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1012 — летальные.

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Все по теме:

Минздрав, ВНО, Виктор Ляшко, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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