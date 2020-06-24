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Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
18:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские вооруженные формирования открывали огонь по оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Широкино. Враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности Старогнатовки.

Позже, захватчики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Вольного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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"Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, № 2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 23 июня боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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