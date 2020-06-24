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Непогода в западных областях: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина

Непогода в западных областях: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственная пресс-служба.

"Министерство экономики прошу совместно с председателями ОГА на завтрашнее внеочередное заседание правительства подготовить ориентировочный расчет, какие средства надо выделять для ликвидации последствий стихии, чтобы правительство могло принять соответствующее решение. По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости. Завтра этот вопрос должен быть рассмотрен на Кабмине безотлагательно", - отметил премьер.

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Также Шмыгаль поручил ГСЧС направить усилия на сохранение инфраструктуры, в частности мостов.

"Мы знаем, что делать, и имеем последовательный план. В первую очередь надо помочь людям, дать им сейчас воду, продукты и крышу над головой. Мы овладеем ситуацией и начнем полностью восстанавливать инфраструктуру и жилье в пострадавших регионах", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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Украина, Погода, Кабмин.

Автор:

Телеграф
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