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ДТП на Николаевщине: пострадал полицейский

ДТП на Николаевщине: пострадал полицейский
Обновлено 00:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
В результате дорожно-траспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла в Вознесенском районе (Николаевская обл.) в среду пострадал полицейский и один из водителей, их госпитализировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, 24 июня, около 18:00 в с. Вознесенское Вознесенськго района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Славута, автомобилю Лада Калина и мотоцикла Suzuki", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

Как отмечается, водитель мотоцикла - 23-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского отдела находился вне службы. Его с политравмами доставили в больницу.

Также госпитализирована пострадавшая 38-летняя водитель автомобиля Славута, 23-летний водитель Лады не пострадал.

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Расследование по данному факту будут проводить работники Государственного бюро расследований (ГБР).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Николаевская область, ДТП, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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