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Наводнение в Ивано-Франковской области: Кабмин выделит полмиллиарда

Наводнение в Ивано-Франковской области: Кабмин выделит полмиллиарда
23:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС
Кабинет министров Украины на ближайшем заседании выделит Ивано-Франковской области 500 млн грн из резервного фонда государства на преодоление последствий стихийного бедствия в западных областях Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

По его словам, пострадавшие уже определились с первой необходимой финансовой помощью.

"Есть обращение главы Ивано-Франковской облгосадминистрации про начальную помощь в сумме 500 млн грн для ликвидации последствий наводнения и устранения сейчас угроз для людей. Также есть необходимость в дополнительных 82 млн грн на возобновление дамб, которые были разрушены", - сказал он.

Премьер отметил, что на ближайшем заседании правительства необходимые средства будут выделены.

"Завтра на внеочередном заседании Кабмина мы будем рассматривать вопрос о выделении этих средств из резервного фонда государства. Из областного резервного фонда уже выделен 1 млн грн", - сказал он.

Как сообщалось ранее, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Шмыгаль: Потоп на западе превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года

Президент Владимир Зеленский сегодня потребовал от правительства системного решения относительно решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины.

"Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет больше миллиарда гривень. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не каждый год терять людей и деньги", - заявил Зеленский, обращаясь к Шмыгалю.

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Все по теме:

Наводнение, Ивано-Франковск, Кабмин, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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