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Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей

Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей
Обновлено 02:11 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности на территории некоторых областей Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.

На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

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В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.

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Все по теме:

Пожар, Погода, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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