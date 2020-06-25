Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей

"25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.