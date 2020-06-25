Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности на территории некоторых областей Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.

На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +30°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +15°, днем до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +13°, днем до +28°.