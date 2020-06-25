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Четверг, 25.06.2020
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Коронавирус: за сутки в Хмельницкой области выявили еще 10 инфицированных

Коронавирус: за сутки в Хмельницкой области выявили еще 10 инфицированных
04:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
По состоянию на вечер 24 июня в Хмельницкой области зарегистрировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Хмельницкая ОГА.

"По состоянию на 20.00 24 июня в Хмельницкой области зарегистрировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на лечении находится 117 человек, из них 42 лечится стационарно, 75 амбулаторно. Из них 6 детей, 10 медработников. "Один больной с Каменец-Подольска перешел в статистику Дунаевецкого района", — добавляется в сообщении.

"Выздоровели 513 человек (79,5% от подтвержденных случаев), из них 43 ребенка, 90 медработников", — говорится в сообщении, и добавляется, что за последние сутки выздоровела еще 1 человек из г. Староконстантинов.

Количество летальных случаев в области — 15.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 39 014 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1051 — летальные.

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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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Хмельницкая область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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