Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
Коронавирус: за сутки в Хмельницкой области выявили еще 10 инфицированных
Коронавирус: за сутки в Хмельницкой области выявили еще 10 инфицированных
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест

СБУ: Чиновники Минкульта присвоили почти 17 миллионов бюджетных средств

СБУ: Чиновники Минкульта присвоили почти 17 миллионов бюджетных средств
05:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 млн гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного прежнему Министерству культуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его за более чем 19 млн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас всем трем фигурантам объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв гранаты: В Днепропетровской области погиб мужчина

"Продолжается досудебное расследование", — резюмировали правоохранители.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Коррупция, Минкульт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
04 В ООН Украина заявила о нарушении прав детей в Крыму
05 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей
Чрезвычайная пожарная опасность: ГСЧС предупредила жителей двух областей
Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей
Рецепт дня: салат с молодой капустой и курицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь