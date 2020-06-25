СБУ: Чиновники Минкульта присвоили почти 17 миллионов бюджетных средств

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 млн гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного прежнему Министерству культуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его за более чем 19 млн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас всем трем фигурантам объявлено подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается досудебное расследование", — резюмировали правоохранители.