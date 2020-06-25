Потоп на Буковине: вода отступает, но от паводка пострадало уже 42 населенных пункта

В Черновицкие области по состоянию на 22:00 подтопило уже 42 населенных пункта в семи районах области. После 20:00 вода в Пруте начала спадать.Об этом в Facebook сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"По состоянию на 22:00, 24 июня подтоплено 42 населенных пункта, 729 домов и 712 подвалов затоплено 1892 приусадебные участки, повреждены 916,85 га сельскохозяйственных угодий, отселено 131 человек, из них 41 ребенка", - говорится в сообщении.

Кроме того из-за непогоды и наводнения повреждено более 12 километров дорог и 17 мостов.

"Затруднено или отсутствует автотранспортное сообщение с 7 населенными пунктами (Долгополье, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун Путильского района, хутор Серафинець Вижницкого района)", - добавили в Черновицкой ОГА.

️Продолжаются аварийно-восстановительные работы по укреплению поврежденных участков дамбы № 15Б в селе Банилов и дамбы № 21 в Вижнице.

Спасатели помогают подвозить воду, продукты питания для местного населения из подтопленных населенных пунктов и откачивают воду из домов.

В то же время на странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что уровень воды в реке Прут за последние часы начал снижаться.

Если в 20:00 уровень воды в Пруте возле Черновцов достигал 6 метров 52 сантиметра, то уже в 22:00 этот показатель опустился 6 метров 35 сантиметров.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. Остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковска – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).

Премьер-министр Денис Шмигаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель ГСЧС Николай Чечеткин вылетели в Ивано-Франковской области для координации сил в преодолении непогоды.