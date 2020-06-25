Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине
Итоги дня 24 июня: Украино-турецкий меморандум, коронавирус и непогода в Украине
Пандемия: число инфицированных перевалило за 9,4 миллиона
Пандемия: число инфицированных перевалило за 9,4 миллиона
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест

Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов

Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Широкино российские наемники открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле хутора Свободный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях
04 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
05 Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Еще двое депутатов в Армении заразились коронавирусом
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь