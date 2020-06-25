Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов

За минувшие сутки российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Широкино российские наемники открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле хутора Свободный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух оккупантов.
"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.