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В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф
В Киеве за прошедшие сутки еще у 81 человека подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией, при этом ни один человек с COVID-19 не умер и 33 ранее заболевших выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве зафиксирован 81 новый случай COVID-19 за сутки, 33 ранее заболевших коронавирусом выздоровели.

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 81 человек. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", -  сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Так, среди заболевших: 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, три девочки - от 2 до 14 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и четверо мальчиков - от 7 до 17 лет.

Кроме того, среди заболевших COVID-19 трое медиков.

Всего в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителей Киева", - отметил мэр.

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе Киева -13 случаев. В Оболонском и Соломенском - по 12 случаев, в Шевченковском районе - 9 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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