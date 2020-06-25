В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19

По состоянию на утро 25 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - за сутки заразились еще 994 человек. Всего заболевание диагностировали у более 40 тысяч людей.

В Украине на 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - почти тысяча новых больных.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 40 008 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 994 инфицированных - очередной антирекорд.

Вследствие болезни всего умерли 1067 человек, из них 16 - за последние сутки.

Выздоровели уже 17 758 человек, за сутки - 349.

Отметим, что это самое большое число за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.

Сейчас Львовская область является антилидером по количеству новых случаев - 204. Это уже продолжается несколько недель. Далее Киев, Черновицкая и Ровенская области.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 482 128 человек. В свою очередь, выздоровели 4 721 594 человека.