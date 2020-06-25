В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19

В Украине на 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - почти тысяча новых больных.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 40 008 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 994 инфицированных - очередной антирекорд.
Вследствие болезни всего умерли 1067 человек, из них 16 - за последние сутки.
Выздоровели уже 17 758 человек, за сутки - 349.
Отметим, что это самое большое число за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.
Сейчас Львовская область является антилидером по количеству новых случаев - 204. Это уже продолжается несколько недель. Далее Киев, Черновицкая и Ровенская области.
Как сообщалось, по состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 482 128 человек. В свою очередь, выздоровели 4 721 594 человека.