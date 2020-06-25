Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
В Украину возвращается жара, но запад еще будет заливать
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
Баталия Аталанта - Лацио 3:2 (Обзор матча)
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня
День Петра Солнцеворота: народные приметы и запреты 25 июня

В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19

В Украине за сутки почти тысяча новых больных COVID-19
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф Фото: Думская
По состоянию на утро 25 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - за сутки заразились еще 994 человек. Всего заболевание диагностировали у более 40 тысяч людей.

В Украине на 8:45 25 июня зафиксировано уже более 40 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - почти тысяча новых больных.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 40 008 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 994 инфицированных - очередной антирекорд.

 

Вследствие болезни всего умерли 1067 человек, из них 16 - за последние сутки.

Выздоровели уже 17 758 человек, за сутки - 349.

Отметим, что это самое большое число за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.

Сейчас Львовская область является антилидером по количеству новых случаев - 204. Это уже продолжается несколько недель. Далее Киев, Черновицкая и Ровенская области.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 482 128 человек. В свою очередь, выздоровели 4 721 594 человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
03 Нацгвардейцев хотят обязать носить опознавательные знаки во время охраны порядка на массовых мероприятиях
04 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
05 Зеленский: Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по вопросу строительства жилья для переселенцев из Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Боевики снизили активность - за сутки пять обстрелов
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь