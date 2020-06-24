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Среда, 24.06.2020
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В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам

В Украине более 39 тысяч человек заразились COVID-19: динамика эпидемии по регионам
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось.

В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 17 областях, в Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях количество болеющих снизилось. В Херсонской области не подтвердили новых случаев COVID-19.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (203), Ровненской (126) и Закарпатской (78) областях.

Всего за прошедшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждены 33 новых случая заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 20 выздоровели, сейчас в области болеет 638 человек (на 13 больше за сутки);
  • в Волынской области подтвержден 61 новых случай COVID-19, 3 человека умерли и 55 выздоровели, сейчас в области болеют 1 293 человека (на 3 больше за сутки);
  • в Днепропетровской области за сутки 11 новых случаев заболевания и 72 выздоровления, сейчас болеет 185 человек (на 61 меньше за сутки);
  • в Донецкой области за сутки 8 новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 223 человека (на 8 больше за сутки);
  • в Житомирской области 9 новых случаев заболевания за сутки, 18 выздоровели, всего болеет 599 человек (на 9 меньше за сутки);
  • в Закарпатской области 78 новых случаев заражения за сутки, 4 человека скончались, 19 выздоровели, сейчас болеет 1 440 человек (на 55 больше за сутки);
  • в Запорожской области 4 новых случая заболевания за сутки, 4 выздоровления, сейчас в области болеет 145 человек (количество болеющих не изменилось);
  • в Ивано-Франковской области 33 новых случая заболевания за сутки, 12 выздоровели, всего в области болеет 944 человека (на 21 больше за сутки);
  • в Киеве 99 новый случаев заболевания за сутки, 25 выздоровели, всего болеет 2 987 человек (на 74 больше за сутки);
  • в Киевской области 47 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 138 человек (на 41 больше за сутки);
  • в Кировоградской области 3 новых случая заболевания, 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 80 человек (на 1 больше за сутки);
  • в Луганской области за сутки 2 новый случая заболевания, 1 выздоровел, сейчас в области болеет 21 человек (на 1 больше за сутки);
  • во Львовской области за сутки подтверждены 203 новых случая заражения COVID-19, 3 случая смерти, 4 человека выздоровели, всего в области болеет 3 603 человека (на 196 больше за сутки);
  • в Николаевской области 2 новых случая заболевания COVID-19, 2 случая выздоровления, всего в области болеет 88 человек (количество болеющих не изменилось);
  • в Одесской области 37 новых случаев заболевания за сутки и 7 случаев выздоровления, всего в области болеет 780 человек (на 30 больше за сутки);
  • в Полтавской области 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеет 24 человека (на 4 больше за сутки);
  • в Ровенской области 126 новых случаев заболевания за сутки, 3 человек умерли и 44 человека выздоровели. Всего в области болеет 1 521 человек (на 79 больше за сутки);
  • в Сумской области 9 новых случаев заболевания за сутки и 2 выздоровления. Всего в области болеет 81 человек (на 7 больше за сутки);
  • в Тернопольской области 41 новых случая заболевания за сутки, 15 человек выздоровели, всего в области болеют 665 человек (на 27 больше за сутки);
  • в Харьковской области 47 новых случая заболевания за сутки, 2 человека скончались и 43 человека выздоровели. Всего в области болеет 888 человек (на 2 больше за сутки);
  • в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;
  • в Хмельницкой области 5 новых случаев заболевания за сутки, 10 человек выздоровели, всего в области болеет 109 человек (на 5 меньше за сутки);
  • в Черкасской области 9 новых случая заболевания, 1 человек умер и 18 выздоровели за сутки. Всего в области болеют 166 человек (на 10 меньше за сутки);
  • в Черновицкой области 59 новых случая заболевания, 73 человека выздоровели. Всего в области болеют 2 587 человек (на 14 меньше за сутки);
  • в Черниговской области 9 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления. Всего в области болеют 339 человек (на 8 больше за сутки).

Всего в стране 39014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17409 пациентов выздоровели. С начала пандемии проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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