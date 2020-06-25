В Славянске в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

В Славянске Донецкой области у 22 медработников психоневрологического интерната зафиксирован COVID-19.

В Донецкой области за прошедшие сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у 23 человек, 22 из которых – медицинские работники Славянской психиатрической больницы, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - 1 в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет)", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке в четверг утром.

По словам главы ОГА, все заболевшие в интернате - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.