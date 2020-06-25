Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Семочко о восстановлении в должности

Верховный Суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко об увольнении с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

"24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к Президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что истец просил признать противоправным и отменить указ Президента Украины от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности.

Напомним, в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.