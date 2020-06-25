Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Утечка персональных данных: полиция провела спецоперацию
Утечка персональных данных: полиция провела спецоперацию
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска

На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф
На границе Украины и Венгрии с понедельника, 29 июня, откроются все пункты пропуска.

На границе Украины и Венгрии с понедельника откроются все пропускные пункты.

Об этом объявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Европейская правда.

По словам Сиярто, с понедельника, 29 июня, на границе Украины и Венгрии начнут работать все 5 пунктов пропуска, тогда как сейчас работает только один.

Граждане Украины могут въехать на территорию Венгрии с транзитной целью, или максимум на 24 часа на 30 километров вглубь территории страны.

Развитие пограничной инфраструктуры: Украина, Польша и Венгрия планируют провести аудит

С 29 июня этот режим останется в силе, с единственным отличием в том, что работать будет не один, а все 5 пунктов пропуска, отметил Сиярто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Петер Сиярто.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
04 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта
День моряка в Украине - что за праздник и когда отмечаем
День моряка в Украине - что за праздник и когда отмечаем
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 81 человека
Что делать, когда все идет наперекосяк: 3 главных совета
Что делать, когда все идет наперекосяк: 3 главных совета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь