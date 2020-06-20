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Развитию пограничной инфраструктуры: Украина, Польша и Венгрия планируют провести аудит

Развитию пограничной инфраструктуры: Украина, Польша и Венгрия планируют провести аудит
12:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Высшие органы аудита Украины, Польши и Венгрии планируют в 2021 году провести совместный международный аудит относительно эффективности использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры.

"Высшие органы аудита Украины, Польши и Венгрии планируют провести совместный международный аудит относительно эффективности использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинском-польской и украинской-венгерской границе", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что аудит планируется провести в 2021 году. Стороны намерены оценить задачи, определенные инвестиционными проектами, эффективность использования бюджетных средств, а также выделенных правительствами Польши и Венгрии на развитие пограничной дорожной инфраструктуры.

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"Украинская сторона сообщила о проведении Счетной палатой аудита эффективности использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинском-польской и украинской-венгерской границе, в частности, развития дорожной инфраструктуры около 5 пунктов пропуска на границе с Польшей, один из которых еще строится. Высшим органом аудита Польши уже проведено несколько аудитов, которые касаются расходов на инфраструктуру пограничных переходов на польской стороне", - добавили в сообщении.

Кроме того, есть надежда, что к проведению аудита присоединится ВОА Словацкой Республики. Соответствующие предложения будут направлены в эту страну.

"Ожидается, что представители высших органов аудита Украины, Польши, Венгрии и Словакии подпишут проект совместного положение в этом году для проведения международного аудита", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, венгерская сторона 19 июня сообщила, что возобновила пропуск через границу с Украиной пассажирских автобусов.

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Украина, Польша, Венгрия.

Автор:

Телеграф
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