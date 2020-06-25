Потоп и наводнения в Украине: большая вода постепенно отступает

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях, которые очень пострадали из-за сильного наводнения, снижается уровень воды в реках. В пострадавших регионах власти сообщают об улучшении ситуация с паводками.

В Черновицкой области снижается уровень воды, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

По его словам, вполночь уровень воды в реке Прут составлял 6,13 метра, а к 11:00 упал до 4,33 метра.

"Вода постепенно отступает. Этой ночью, 25 июня, гидрометеорологический центр фиксировал и продолжает фиксировать постепенное снижение уровня воды в реке Прут (в области Черновцов)", - сообщил Осачук.

На данный момент в области подтоплены 731 дом и 712 подвалов в 43 населенных пунктах. Отселены 136 человек, из которых 42 ребенка. Повреждены 10 участков автодорог протяженностью 12,21 км, 3,5 км берегоукреплений и 17 мостов.

Кроме этого затруднено или отсутствует сообщение с 6 населенными пунктами - Довгопилля, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун, хутор Серафинець.

Спасатели сообщили, что уровень воды в Днестре в Винницкой области упал на 10 сантиметров.

"Уровень воды в Днестре упал на 10 см. Сброс воды стабилен. Спасатели осуществляют постоянный мониторинг береговой линии и дренажных систем Могилев-Подольского", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ямпольская районная государственная администрация сообщает, что по состоянию на 12:00 25 июня уровень воды в Днестре - 5,90 м. Сбросы с Днестровскую ГЭС без изменений - 2050 куб.м/сек.

Власти Ивано-Франковской области в четверг, 25 июня, заявляют об улучшении ситуация с паводками. Как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, уровень воды в реке Быстрица снизился на полтора метра.

"Непогода, к счастью, уходит. Река уже уменьшилась почти на полтора метра в нашей Быстрице. Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше - Быстрица Надворнянская. Но идет падение реки", - сказал Марцинкив.

Он призвал пострадавших от наводнения граждан обратиться в органы самоуправления с актами, относительно нанесенного ущерба.

"Вчера мы подали на помощь государству. Ожидаем разъяснение по возмещению жителям. Прошу всех, если есть убытки, распечатайте фотографии, сделайте акт, что подтоплен гараж, подтоплен дом. Пусть соседи подпишутся. Затем будет выплачена компенсация", - сказал Марцинкив.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).