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В Киеве на газораспределительном пункте нашли мины

В Киеве на газораспределительном пункте нашли мины
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Киевгаз
В Киеве на улице Степана Бандеры во время земельных работ на территории главного газораспределительного пункта сегодня были обнаружены три минометных снаряда.

Рядом с рынком "Петровка", вблизи газораспределительного пункта нашли три мины. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

"Сегодня, 25 июня, около 11:00, наши сотрудники обнаружили три минометные мины во время строительных работ на главном газорегуляторном пункте по улице Степана Бандеры, 6. Специалисты "Киевгаза" проводили земельные работы, когда обнаружили снаряды. Они сразу вызвали полицию и спасателей, ведь есть опасность взрыва. Объект расположен вблизи газозаправочной станции и рынка "Петровка" - в случае взрыва одной из мин, последствия могли быть ужасными", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сам ГГРП №6, во время ремонта которого и были найдены военные снаряды, построен в период с 1960 по 1963 годы.

"Сейчас монтажные работы в связи с находкой прекращены. На месте работает полиция, спасатели и саперы", - сообщили в "Киевгазе".

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Киевгаз, ГСЧС, Мины.

Автор:

Телеграф
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