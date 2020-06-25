Карантин в Украине: в Киеве решили судьбу летних детских лагерей

В столице Украины детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут. Об этом пресс-служба КГГА.

"Учитывая распространение заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19, принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха. Это означает, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих учреждений. Однако на соответствующих территориях обеспечивать безопасные условия, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия..." - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Департамента молодежи и спорта Людмилы Панченко, на территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне.

"По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 заведений, а именно: "Артек", "Волна", "Сокол", "Антей", "Лидер", "Лесной", "Пуща-Водица". "Октябрь", который является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий "Октябрь", открываться в 2020 году не планирует", - сказала она.

Также учитывая установленик режима чрезвычайной ситуации в Киеве и стране, принято решение о проверке указанных заведений после поступления от Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений и временных рекомендаций по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха, а также соответствующих алгоритмов действий работников этих учреждений после снятия карантина.