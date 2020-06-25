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Четверг, 25.06.2020
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"Негативный сигнал": Шмыгаль рассказал, что Украина получила "волну" COVID-19

"Негативный сигнал": Шмыгаль рассказал, что Украина получила "волну" COVID-19
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Глава украинского правительства заявил, что страна вошла в серьезную волну заболеваемости CОVID-19.

В Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг.

"Очередной антирекорд - почти тысяча больных коронавирусом официально подтверждена за прошлые сутки. Продолжается от недели к неделе рост. Мы получили волну коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность больниц составляет более 50%. К сожалению, это негативный сигнал. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

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Он в очередной раз призвал соотечественников соблюдать правила карантина. Те же учреждения и граждане, которые их не соблюдают, будут оштрафованы, подчеркнул глава правительства.

Как известно, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня, а затем продлил его действие до 31 июля.

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Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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