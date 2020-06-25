Зеленский о возможном пике COVID-19 посреди лета: Плохо будет всем

Президент поведал, что в некоторых регионах Украины заполнено уже больше половины койкомест, определенных для приема больных COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что, если не остановить рост числа инфицированных коронавирусом, пик заболеваемости COVID-19 наступит в середине лета.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время традиционной селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19.

Зеленский сказал, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койкомест, а количество заболевших ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - сказал президент.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что на этой неделе было увеличено количество инспекторов, которые проводят проверку заведений и разъясняют населению необходимость соблюдения карантинных мероприятий, с 700 до 2500 человек.