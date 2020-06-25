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День в ООС: боевики дважды открывали огонь, никто не пострадал

День в ООС: боевики дважды открывали огонь, никто не пострадал
19:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Несмотря на относительное затишье украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты вдруг начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Поэтому это время на других участках боевого столкновения наши воины использовали на дооборудование позиций.

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За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой ", - отметили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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