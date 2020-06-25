В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19

В Крыму и Севастополе зафиксировано уже 683 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено семь новых случаев, 1 человек скончался. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

"В Крыму COVID-19 за сутки подтвержден у семи человек, один человек скончался", - сообщает КПГ со ссылкой на оккупационные власти Крыма.

Три случая из семи нововыявленных зафиксированы в Евпатории, в том числе один у медицинского работника, еще три - в Симферополе и один – в Белогорском районе.

В Симферополе в минувшие сутки скончался мужчина с подтвержденным COVID-19, находившийся в тяжелом состоянии в реанимации в Симферопольской городской клинической больнице №7.

В Севастополе по состоянию на утро 25 июня о новых случаях заболевания COVID-19 не сообщается.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 638 случаев COVID-19, 24 заболевших скончались. В Севастополе всего зафиксировано 215 человек с диагнозом COVID-19, трое умерли.

Итого, в Крыму и Севастополе на 25 июня подтверждено 853 случая заболевания, 27 человек скончались.