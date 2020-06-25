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COVID-19: Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин

COVID-19: Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН
День назад карантин нельзя было ослаблять в Киеве и 13 областях – сегодня уже соответствует показателям Днепропетровская область.

На сегодняшний день Киев и 12 областей Украины все еще не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на уровне, достигнутом на текущую дату.

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Так, согласно обновленным данным, пока не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия целевым показателям город Киев и область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

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Минздрав, Вирус, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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