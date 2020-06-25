COVID-19: Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин

День назад карантин нельзя было ослаблять в Киеве и 13 областях – сегодня уже соответствует показателям Днепропетровская область.

На сегодняшний день Киев и 12 областей Украины все еще не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантинных ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на уровне, достигнутом на текущую дату.

Так, согласно обновленным данным, пока не готовы к ослаблению карантина из-за несоответствия целевым показателям город Киев и область, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.