Отказались лечить COVID-19: Из "чернобыльской" больницы Харькова могут уволить медиков

Из харьковской больницы планируют уволить работников, которые отказываются работать с больными COVID-19.

Департамент здравоохранения Харьковской ОГА консультируется с профсоюзными комитетами и юристами относительно возможного увольнения работников «чернобыльской» больницы, которые после начала приема больных COVID-19 отказались оказывать им помощь.

Об этом во время совещания в ОГА сказал заместитель директора департамента Геннадий Бондарчук.

«По «чернобыльскому» диспансеру. До последнего момента медицинские работники обещали нам, что они будут работать, но как только поступает первый пациент, они отказываются, и большая часть пишет заявления, что они не будут работать с этой категорией пациентов. Что поставило нас в тупиковую ситуацию: мы не понимаем, можем уволить этих людей, или нет. Мы сейчас работаем с профсоюзами и юристами, чтобы нам дали разъяснения. Потому что ситуация непонятная. Люди находятся на своем рабочем месте, но функциональные обязанности не выполняют», - сказал Бондарчук.

Харьковский адвокат Виталий Саламаха, которого попросили прокомментировать ситуацию в диспансере, отмечает, что отказ от работы с COVID-пациентами является нарушением трудового законодательства.

Он разъяснил, что невыход должен быть урегулирован с руководителем. Речь идет или об отгуле, или о больничном, или об отпуске.

«Роль учреждения была определена на государственном уровне. Хочу подчеркнуть, что лица, которые болеют инфекционными болезнями или бактерионосителями, имеют право на бесплатное лечение в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней». Диспансер радиационной защиты не должен нарушать указанное право больных как учреждение для госпитализации. И согласно вышеуказанному Закону медицинские работники обязаны предоставить неотложную медицинскую помощь. А согласно ст.33 Основ законодательства об охране труда, медицинская помощь предоставляется в соответствии с показаниями профессионально подготовленными медицинскими работниками, которые находятся в трудовых отношениях с учреждениями здравоохранения. А ст.139 Кодекса законов о труде в Украине на медицинского работника возлагается обязанность выполнять работу, обусловленную трудовым договором. То есть, врач не может по собственному желанию отказаться от лечения больных коронавирусом, поскольку с его стороны это нарушение трудового законодательства. Рассматривать, а тем более удовлетворять письменные отказы работников выполнять функциональные обязанности у руководителя учреждения нет никаких законных оснований», - констатирует Саламаха.

Как сообщалось, Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения был определен Минздравом как опорное заведение первой линии для борьбы с коронавирусом. Учреждение в течение трех месяцев готовили: за средства благотворителей провели кислородную трассу на 40 точек, приобрели за государственные и благотворительные средства защиты для медиков. Но когда областной властью было принято решение об открытии диспансера для приема больных с коронавирусом, поскольку инфекционная больница уже три месяца работает в режиме перегрузки, чернобыльцы вышли на акции протеста, также значительная часть коллектива больницы заявила, что не будет работать с больными коронавирусом.

22 июня утром около 100 граждан заблокировали въезд к "чернобыльской" больнице в Харькове, чтобы не допустить прием пациентов с COVID-19. Только благодаря действиям стражей порядка удалось создать коридор для проезда скорой с пациентом, который уже был подключен к переносному аппарату ИВЛ. Произошли столкновения, в результате которых пострадали двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, второй – ушиб голени.

По фактам событий под диспансером открыли три производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы. 23 июня полиция сообщила, что за совершение правонарушений во время акции возле больницы задержали и объявили подозрение 68-летнему жителю города Лубны Полтавской области. В настоящее время мужчина находится в медучреждении Харькова с диагнозом «гипертонический криз». Для обеспечения его охраны возле палаты выставлен конвойный наряд.

Сейчас заведение принимает в различные корпуса и "чернобыльцев", и больных с коронавирусом. Департамент здравоохранения и волонтеры коммуницируют со всеми медучреждениями региона, чтобы укомплектовать диспансер. По состоянию на 25 июня удалось найти нужное количество анестезиологов и несколько врачей. Также к работе в диспансере и инфекционной больнице готовы приступить выпускники двух медицинских колледжей.