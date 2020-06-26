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На Донбассе украинский военнослужащий получил ранения

На Донбассе украинский военнослужащий получил ранения
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня… За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Хутор Вильный, Крымское, Марьинка, Новомихайловка, Широкино.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили одного российского наемника.

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"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское…За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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