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Паводки и наводнения на западе: отселены сотни человек, подтоплены 262 населенных пункта

Паводки и наводнения на западе: отселены сотни человек, подтоплены 262 населенных пункта
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
По состоянию на 7 утра 26 июня на западе Украины остаются подтопленными половина пострадавших домов, эвакуированы и отселены 900 человек.

Из-за паводков и затопления в ряде западных областей Украины на утро пятницы эвакуированы и отселены 900 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Всего силами ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления спасены - 331 человека (за сутки 63); эвакуированы - 610 человек (за сутки 164); отселены - 290 человек (за сутки 189); перевезено через подтопленные участки дорог 588 человек (за сутки 466)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация остается на территории: 16 районов Ивано-Франковской области (Верховинский, Галицкий, Городенковский, Наддворнянский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Рожнятовский, Рогатинский, Косовский, Богородчанский, Ивано-Франковский и Яремченский городские советы), 3 районов Черновицкой области (Выжницком, Новоселицком и Путильском районах), Стрыйского района Львовской области.

В частности, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 9 тыс. 157 дома, 8 фельдшерско-акушерских пунктов. Расчищено 7 участков автомобильных дорог от оползня протяженностью около 65 м (осталось разрушенными - 116 км и поврежденными - 487 км).

В Черновицкой области оказана помощь в укреплении дамб (№ 5 и № 15Б вблизи села Банилов Выжницкого района на реке Черемош и дамбы № 21А в городе Вижница на реке Черемош).

Во Львовской области в течение суток в Стрыйском и Жидачивськом районах отселены 2 человека к родственникам и в специально определенные места.

В Тернопольской области на территории Монастыриского района в результате поднятия уровня воды в реке Днестр отселены 157 человек из населенных пунктов Коропец и Вистря.

В Закарпатской области за сутки на территории области откачано из 6 жилых домов и 2 колодцев около 700 куб. м воды.

Напомним, непогодой на западе Украины обесточены 7 населенных пунктов и разрушено 154 км дорог.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

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Все по теме:

Львовская область, Наводнение, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, ГСЧС, Паводок.

Автор:

Телеграф
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