Главу ОГА задержали по подозрению в вымогательстве взятки

Главу ОГА задержали по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона взятки. В СБУ не уточнили, какого именно главу ОГА задержали, однако по данным СМИ, речь идет о руководителе Кировоградской области.

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задокументировала факт вымогательства денег председателем одной из областных госадминистраций и должностным лицом этой же ОГА у руководителей некоторых контролирующих структур региона.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"По версии досудебного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривень в июне 2020 года. Руководитель ОГА вместе с сообщником был задержан во время передачи второго "транша" в сумме 250 тысяч гривень, сообщили в СБУ.

Продолжаются процессуальные действия. Глава ОГА и его подчиненный задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Как сообщалось, в Харькове начальник одного из отделов администрации Холодногорского района города подозревается в вымогательстве средств за предоставление разрешительных документов по временному размещению детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района города.