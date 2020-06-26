Спасатели предупредили об опасности: на юге - жара и риск пожаров, на западе - ливни и град

В Сумской и Запорожской областях будет наблюдаться высокий уровень пожарной опасности, а в Карпатском регионе ожидается ухудшение погодных условий.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, который будет наблюдаться 26-27 июня, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

В пятницу, 26 июня, в Карпатском регионе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 июня в Карпатском регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных, 27-28 июня в Украине также переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, днем 28 июня и в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°, на юге 29-34°, в западных областях 23-28°.

27-28 июня в столице переменная облачность. Без осадков, лишь днем 28 июня кратковременные дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.