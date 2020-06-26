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Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы

Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Погода в Украине в пятницу, 26 июня, будет преимущественно сухой и теплой, в западных регионах ожидаются дожди. В Карпатском регионе вновь предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре 15–20 метров в секунду.

В пятницу, 26 июня, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточных областях 10-15°, днем 26-31°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине 26 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, на Левобережье северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточных областях 10-15°, днем 26-31°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В столичном регионах 26 июня переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°; по области - ночью 13-18°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Теплее всего будет на Юге. В частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине столбики термометра поднимутся до +29...+32 градусов.

"Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами пройдут в прикарпатских областях",– рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В Киеве будет жарко и без осадков. Темпаратура воздуха будет колебаться в пределах +29...+31 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 26 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +27...+29
  • Ивано-Франковск – +27...+29
  • Тернополь – +27...+29
  • Черновцы – +27...+29
  • Хмельницкий – +27...+29
  • Луцк – +27...+29
  • Ровно – +27...+29
  • Житомир – +28...+30
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +28...+30
  • Чернигов – +28...+30
  • Сумы –  +28... +30
  • Полтава – +28...+30
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +28...+30
  • Киев – +29...+31

27-28 июня в Украине также переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, днем 28 июня и в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°, на юге 29-34°, в западных областях 23-28°.

27-28 июня в столице переменная облачность. Без осадков, лишь днем 28 июня кратковременные дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 июня, фото: meteo.gov.ua

29-30 июня ночью (в южной части и днем) преимущественно без осадков; днем небольшие, в Карпатах умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°, днем в западных и северных областях 22-28°, на остальной территории 26-32°.

29-30 июня в Киеве ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Прогноз погоды на 29 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 июня, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

По данным ГСЧС, в 84 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено: более 800 домохозяйств; 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов; размыто более 15 км дорог; произошло девять оползней; разрушено 280 метров береговых укреплений; с 29-ю населенными пунктами отсутствует дорожное сообщение.

В Карпатах из-за оползня исчезло озеро: фото

На Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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