Погода на выходные: синоптики обещают жару, на Прикарпатье снова дожди и грозы

Погода в Украине в пятницу, 26 июня, будет преимущественно сухой и теплой, в западных регионах ожидаются дожди. В Карпатском регионе вновь предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре 15–20 метров в секунду.

В пятницу, 26 июня, в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточных областях 10-15°, днем 26-31°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине 26 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, на Левобережье северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, в восточных областях 10-15°, днем 26-31°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В столичном регионах 26 июня переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем около 30°; по области - ночью 13-18°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 26 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Теплее всего будет на Юге. В частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине столбики термометра поднимутся до +29...+32 градусов.

"Локально польет на северо-востоке, а также дожди с грозами пройдут в прикарпатских областях",– рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В Киеве будет жарко и без осадков. Темпаратура воздуха будет колебаться в пределах +29...+31 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 26 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28... +30

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +26...+28

Харьков – +28...+30

Киев – +29...+31

27-28 июня в Украине также переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, днем 28 июня и в северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°, на юге 29-34°, в западных областях 23-28°.

27-28 июня в столице переменная облачность. Без осадков, лишь днем 28 июня кратковременные дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Прогноз погоды на 27 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 июня, фото: meteo.gov.ua

29-30 июня ночью (в южной части и днем) преимущественно без осадков; днем небольшие, в Карпатах умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°, днем в западных и северных областях 22-28°, на остальной территории 26-32°.

29-30 июня в Киеве ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Прогноз погоды на 29 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 июня, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, на западе Украины в результате сильных дождей вышли из берегов реки, прорвало дамбы, многие населенные пункты оказались под водой.

По данным ГСЧС, в 84 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено: более 800 домохозяйств; 23 пешеходных и 13 автомобильных мостов; размыто более 15 км дорог; произошло девять оползней; разрушено 280 метров береговых укреплений; с 29-ю населенными пунктами отсутствует дорожное сообщение.

На Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.