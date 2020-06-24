В Карпатах из-за оползня исчезло озеро: фото

В Ивано-Франковской области в результате масштабных паводков и оползня в горах исчезло известное озеро Кривое.

В поселке Верховина Ивано-Франковской области, которая страдает от сильнейших паводков, из-за оползня исчезло озерцо Кривое, которое считалось местной достопримечательностью. Об этом сообщила в Facebook местная экоактивистка Ярина Лучейко.

По ее словам, из-за непогоды произошло три оползня, один из которых полностью перегородил дорогу в поселок Кривец, где было озеро. Два оползня случились вокруг озера. Дамбу снесло и все смыло в реку Черный Черемош.

Она напомнила, что Кривое образовалось в 2008 году также во время наводнения. "Тогда оползень перекрыл поток, давая жизнь новой естественной локации", - написала она.

Как сообщалось, в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 24 июня обесточены 120 населенных пунктов в 6 областях. Остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8).

В Ивано-Франковской области в результате сильных дождей разрушены 110 км дорог и 90 мостов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин вылетели в Ивано-Франковскую область для координации сил в преодолении непогоды.

В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.