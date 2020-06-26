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"Советника президента" и "генерала СБУ" задержали за вымогательство миллиона

"Советника президента" и "генерала СБУ" задержали за вымогательство миллиона
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
В Винницкой области за вымогательство более миллиона гривен задержали людей, которые представлялись якобы советником президента и генералом СБУ. Сумму требовали у местного бизнесмена.

Служба безопасности Украины задержала в Виннице экс-сотрудника милиции, который, представляясь советником Президента, требовал у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, бывший полковник милиции имел удостоверение работника Офиса Президента. Вместе с двумя сообщниками он угрожал коммерсанту физическим насилием и уничтожением имущества за возвращение несуществующего долга. За эту сумму экс-правоохранитель также обещал не препятствовать предпринимателю в ведении бизнеса. Для «солидности» он представлялся генералом и ссылался на связи с чиновниками Офиса Президента», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали трех фигурантов при получении всей суммы «долга».

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины планируется объявление фигурантам подозрений в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, возможно причастных к правонарушению.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задокументировала факт вымогательства денег председателем одной из областных госадминистраций и должностным лицом этой же ОГА у руководителей некоторых контролирующих структур региона.

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Все по теме:

СБУ, Взятка, Коррупция, Вымогательство.

Автор:

Телеграф
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