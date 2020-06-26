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Власти Киева могут вернуть строгий карантин

Власти Киева могут вернуть строгий карантин
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КГГА
Городские власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим противоэпидемическим ограничениям в связи с увеличением количества случаев коронавируса, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Вирус не отступил, и если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к жестким ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - на брифинге сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась.

"Вы сами видите, сколько у нас новых случаев ежесуточно. Но ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в публичных местах, где высочайший риск заразиться, и не соблюдают дистанции, собираются большими компаниями", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 1 086 летальных. Поправились 18 299 пациентов. За сутки зарегистрировано 1109 новых случаев.

В Киеве зафиксировано 4726 случаев коронавируса.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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