Власти Киева могут вернуть строгий карантин

Городские власти Киева рассматривают возможность возвращения к строгим противоэпидемическим ограничениям в связи с увеличением количества случаев коронавируса, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Вирус не отступил, и если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к жестким ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - на брифинге сказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась.

"Вы сами видите, сколько у нас новых случаев ежесуточно. Но ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать, что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в публичных местах, где высочайший риск заразиться, и не соблюдают дистанции, собираются большими компаниями", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 1 086 летальных. Поправились 18 299 пациентов. За сутки зарегистрировано 1109 новых случаев.

В Киеве зафиксировано 4726 случаев коронавируса.