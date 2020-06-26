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Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом

В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф
За сутки 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у 1109 человек, при этом 19 больных за сутки умерли.

В Украине на 8:45 26 июня зафиксировано уже более 41 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - более тысячи новых больных.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 41 117 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 109 инфицированных - очередной антирекорд.

Вследствие болезни всего умерли 1086 человек, из них 19 - за последние сутки. Обновленных данных о выздоровевших пока нет, цифра днем ранее - 17 758 человек.

Больше всего заражений зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 25 июня, выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

В мире зарегистрировано 9 586 769 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. На 26 июня количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4,8 млн человек.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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