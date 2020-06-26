На одном из столичных рынков произошла вспышка коронавируса

Мэр Киеве Виталий Кличко сообщил, что на столичном рынке “Троещина” произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

В Киеве вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина".

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся в самоизоляции. Госпродпоьтребслужба определяет круг контактных лиц, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 июня подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 1 086 летальных. Поправились 18 299 пациентов. За сутки зарегистрировано 1109 новых случаев.

В Киеве зафиксировано 4726 случаев коронавируса.