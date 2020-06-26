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В Киеве следователь "потерял" изъятые во время обыска деньги

В Киеве следователь "потерял" изъятые во время обыска деньги
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГБР
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему следователю Голосеевского управления Национальной полиции Киева, который "потерял" изъятые во время обыска деньги.

В Киеве сообщили о подозрении следственном Нацполиции из-за потери изъятых во время обыска 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

“... сообщено о подозрении бывшему следователю Голосеевского Управление полиции ГУ Нацполиции в Киеве в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн.

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“В нарушение требований законодательства Украины, следователь не обеспечил их надлежащее хранение, что привело к потере”, — добавляется в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Киев, Полиция, ГБР, Обыски.

Автор:

Телеграф
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