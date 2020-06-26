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Трагедия на Позняках: жильцы соседних домов могут вернуться в свои квартиры

Трагедия на Позняках: жильцы соседних домов могут вернуться в свои квартиры
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Выводы о причинах взрыва в доме на Позняках сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза сейчас продолжается. Работают и правоохранительные органы, чтобы выяснить причину, я надеюсь, что в ближайшие дни у нас уже будет экспертная оценка из всех источников и мы сможем дать полную информацию", - сказал Кличко.

По его словам, дом, где произошел взрыв, будет полностью демонтирован. "Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - добавил он.

Также глава города сообщил, что специальная комиссия провела обследование соседних секций многоэтажного дома на ул. Соломеи Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций.

Кличко: Поврежденный взрывом дом на Позняках полностью демонтируют

"По заключениям института, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей этих домов в свои квартиры", - добавил Кличко.

Кроме того, Кличко сообщил, что новое жилье пострадавшим пообещал предоставить Президент Украины Владимир Зеленский.

"И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Остальные 28 - должны выдать в течение месяца. Городская власть решит вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жильцы", - сказал мэр.

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Виталий Кличко, Киев, Взрыв, КГГА.

Автор:

Телеграф
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