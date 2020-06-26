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Кличко: Поврежденный взрывом дом на Позняках полностью демонтируют

Кличко: Поврежденный взрывом дом на Позняках полностью демонтируют
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф УНН
Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 26 июня сообщил, что поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.

"Дом, как и говорили ранее специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывают специальную проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал Кличко.

Между тем, специальная комиссия провела обследование соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

По заключению института, повреждений соседних секций и дома на ул. Григоренко, 41, которые могли бы повлиять на их обвал, специалисты не обнаружили. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность", - отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что столичные власти уже выделили денежные компенсации в размере от 50 до 100 тысяч гривен для пострадавших от взрыва, произошедшего 21 июня в одной из многоэтажек киевского района Позняки.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий. Погибли три человека, еще пятеро травмированы. Судьба по меньшей мере двух человек еще остается неизвестной.

По факту взрыва открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Взрыв, ГСЧС, Дарницкий район, Взрыв дома в Киеве.

Автор:

Телеграф
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