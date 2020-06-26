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В Киеве готовы открыться городские библиотеки

В Киеве готовы открыться городские библиотеки
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Первые библиотеки Киева готовы возобновить работу, соблюдая все необходимые требования. Об этом проинформировала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы готовы открыть библиотеки для киевлян, однако обязательным требованием остается соблюдение необходимых санитарных и противоэпидемических требований, как со стороны администрации библиотек, так и посетителей. Сегодня именно центральные библиотеки готовы к открытию: установлено необходимое количество санитайзеров, помещения обрабатываются и дезинфицируются, администрация работает в масках и перчатках, сохраняя социальную дистанцию. Подчеркиваю, пандемия никуда не исчезла и мы все должны быть крайне осторожны!" - отметила Попова.

Так, 1 июля планируют открыться три столичных центральные библиотеки: Публичная библиотека имени Леси Украинки для взрослых, ул.Тургеневская, 83-85; Центральная библиотека им.Т.Г. Шевченко для детей г. Киева просп. Победы, 25-А; Городская специализированная молодежная библиотека "Молодая гвардия", ул. Льва Толстого, 49.

Она также отметила, что районные городские библиотеки работают на книговыдачу по предварительному заказу, также готовясь к возобновлению работы.

На одном из столичных рынков произошла вспышка коронавируса

График открытия будет сообщен, только условия будут соответствовать указанным нормам.

Как известно, в Киеве зафиксировано 4726 случаев коронавируса.

Столичные власти рассматривают вопросы возможного возвращения к строгим ограничениям в связи с увеличением количества случаев коронавируса.

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Все по теме:

Киев, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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